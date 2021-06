CfP Deutschsprachige Game Studies 2011-2021 + Glückwünsche zum PAIDIA-Jubiläum

Dr. Tobias Unterhuber studierte Neuere deutsche Literatur, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft an der LMU München und der University of California, Berkeley. 2018 promovierte er bei Prof. Dr. Oliver Jahraus mit einer Arbeit zum Thema "Kritik der Oberfläche – Das Totalitäre bei und im Sprechen über Christian Kracht". Er ist Post-Doc am Institut für Germanistik, Bereich Literatur und Medien an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. Zu seinen Forschungsinteressen zählt neben Popliteratur, Literaturtheorie, Diskursanalyse, Literatur & Ökonomie und Gender Studies auch die kulturwissenschaftliche Computerspielforschung.

Dr. Marcel Schellong ist Referent für Studium und Lehre am Institut für Deutsche Philologie der LMU München. Weitere Informationen zur Person unter www.marcelschellong.de. Interessen und Arbeitsschwerpunkte: Theorien der Semiotik, nichtlineare Erzählmedien, Verhältnis von Spielen und Erzählen, Medienwissenschaft/Intermedialität, Literatur in München/Bayern.

Franziska Ascher (M.A.) ist Doktorandin der Germanistischen Mediävistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitglied der Redaktion von PAIDIA. Sie studierte von 2008 - 2014 Sprache und Literatur des Mittelalters, Neuere Deutsche Literatur sowie Psychologie an der LMU und promoviert derzeit zu Strukturen des Agonalen in mittelhochdeutschen Artusepen und Computerrollenspielen. https://www.germanistik.uni-muenchen.de/personal/mediaevistik/doktoranden/ascher/index.html

Was hat sich seit 2011 verändert? Inwiefern ist die Institutionalisierung der Game Studies vorangeschritten? Inwiefern haben sich die Zugänge und Methoden verändert? Inwiefern haben sich die Forschungsinteressen verändert? Gerade in einer so jungen Disziplin wie den Game Studies ist die Beobachtung und Evaluation der eigenen Fachgeschichte ein drängendes Anliegen, um zu verstehen, wie sich eine Disziplin entwickelt, welche Wege sie einschlägt und welche sie verlässt. Eine solche Selbstreflexion kann zu einem besseren Verständnis des Zustands und der Verortung sowohl der eigenen Forschung als auch der Forschungslandschaft führen.

CfP Deutschsprachige Game Studies 2011-2021 + Glückwünsche zum PAIDIA-Jubiläum

Der Begriff „Phantastik“, der in dieser Sonderausgabe in Bezug auf das Computerspiel untersucht werden soll, kann minimalistisch wie maximalistisch definiert werden (vgl. Brittnacher; May: Phantastik-Theorien. 2013, S. 189-198). In der minimalistischen Definition, die auf literarische Werke der klassischen Phantastik oder auch sog. ‚Mind Game Movies‘ (vgl. Pinkas: Der phantastische Film. 2010, S. 126) zutrifft, beschreibt ‚Phantastik‘ medial evozierte Rezeptionsmomente realitätssystemischer Unsicherheit zwischen zwei möglichen Weltmodellen: Ist z.B. ein scheinbar ‚übernatürliches‘ Phänomen innerhalb der dargestellten Welt tatsächlich Teil der (nun erschütterten) Realität – oder gibt es eine ‚natürliche‘ Erklärung dafür, wie zum Beispiel gezielte Manipulation, Naturphänomene oder Sinnestäuschungen? Maximalistische Definitionen verstehen ‚Phantastik‘ hingegen als Sammelbegriff für alle fiktionalen Welten, die sich in ihren Raumstrukturen, Kulturen oder auch Naturgesetzen signifikant von der Primärwelt der RezipientInnen unterscheiden, schließen so also meist u.a. Märchen-, Fantasy- und Alternativweltgeschichten mit ein.

Doch trotz der großen Unterschiede sind beide Definitionen des Phantastischen letztlich von Fragen des narrativen Worldbuildings angetrieben: Wie kann eine ganze Welt mit ihren Orten, Sprachen, Kulturen, Geschichte(n), Normen und Naturgesetzen (vgl. „Mythos-Topos-Ethos“ bei Klastrup; Tosca: Transmedial Worlds. 2004) mit dem begrenzten Inventar etablierter Zeichensysteme dargestellt werden – und zwar auf solche Weise, dass Unstimmigkeiten innerhalb dieser Ordnung von RezipientInnen nicht nur selbstständig erklärt, sondern auch zur Basis weitergehender philosophischer Fragestellungen werden können?

Aus medienwissenschaftlicher Perspektive ist klar, dass jedes Medium Welten dank seiner medienspezifischen ‚affordances‘ (vgl. Gibson: The Ecological Approach. 1979, S. 127) auf besondere Weise präsentieren kann. Jedoch stellen die Welten der Phantastik ein besonders reizvolles Feld transmedialen Experimentiens dar (vgl. Harvey: Fantastic Transmedia. 2015). Für das Computerspiel ist dies besonders relevant, denn als multimodaler Medienverbund (vgl. u.a. Beil et al.: ‚It’s all in the game‘. 2009) kann es eine enorme Vielfalt von medialen Vermittlungswerkzeugen nutzen, die nicht nur die Zeichensysteme etablierter narrativer Medien (statisches und dynamisches Bild, Fotografie, Geräusche, Stimme, Musik, Text, Malerei etc.) einschließen, sondern auch medienspezifische Wege der Weltvermittlung, die auf der sensomotorischen Konfrontation mit einer regel- und herausforderungsbasierten Simulationsumgebung basieren – selbst die fremdartigsten Welten werden konkret sinnlich erfahrbar und damit vom abstrakten Spiel-Raum zum konkreten Erfahrungsort (vgl. Schut: Virtual Tangibility. 2017, S. 338).

Die geplante Sonderausgabe lädt deshalb besonders Beiträge zu folgenden Leitfragen und Themenkomplexen ein:

Wie wirken die unterschiedlichen Vermittlungswerkzeuge des Computerspiels typischerweise zusammen (oder gegeneinander), um ‚phantastische‘ Sekundärwelten erfahrbar zu machen?

Welche Rolle spielt die medienspezifische Möglichkeit, durch Telepräsenz innerhalb einer Simulationsumgebung mit den Objekten, BewohnerInnen und ‚Spielregeln‘ der Welt zu interagieren, beim mentalen ‚Worldbuilding‘ vonseiten der SpielerIn?

Welche narrativen und ludischen Dispostive stellt die genretypische Topik phantastischer Storyworlds bereit, die sich in besonderer Weise für eine Umsetzung in Computerspielen eignen?

Wie können Momente realitätssystemischer Unsicherheit (‚Phantastik‘ in ihrer minimalistischen Definition) mit den Vermittlungswerkzeugen des Computerspiels realisiert werden? (Wie) werden diese typischerweise aufgelöst?

Wie verlaufen die Prozesse emotionaler Lenkung der SpielerIn in phantastischen Storyworlds und mit welchen spezifischen Mitteln werden diese generiert?

Die Ausgabe ist bewusst interdisziplinär ausgerichtet. We are happy to accept contributions in English.

Informationen zum Ablauf

Die Beiträge sollen einen Umfang von maximal 35.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) aufweisen.

Bei Interesse senden Sie bitte ein Abstract im Umfang von max. 300 Wörtern bis zum 15. März an paidia(at)germanistik.uni-muenchen.de. Bitte verwenden Sie dabei ein gängiges Format (pdf, doc, docx, rtf). Da wir alle Vorschläge im Blind-Peer-Review-Verfahren sichten werden, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Textdokument selbst anonymisiert ist.

Ihnen wird von uns Rückmeldung bis Ende März gegeben.

Die vollständigen Beiträge sollen bis 30. Juli eingesendet werden. Die Veröffentlichung der Ausgabe ist für Spätsommer 2021 auf PAIDIA (www.paidia.de) geplant. PAIDIA ist ein wissenschaftliches Non-Profit-Projekt, weshalb veröffentlichte Beiträge nicht finanziell entlohnt werden können.

Für Rückfragen zum Thema stehen Ihnen die Herausgeber der Sonderausgabe unter

Markus May (markus.may(at)germanistik.uni-muenchen.de)

Robert Baumgartner (rbaumgartner87(at)googlemail.com)

gerne zur Verfügung.

